Три опасных кредита: кому не стоит брать займы

Волгоградцам, которые планируют взять кредит, стоит прислушаться к совету доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мэри Валишвили. Эксперт назвала три вида займов, от которых лучше отказаться, — об этоми пишет «Прайм».
Первый — кредиты в валюте, если вы получаете зарплату в рублях. Даже небольшое колебание курса может создать серьезные проблемы с выплатами. Риски здесь перевешивают возможную выгоду.
Второй опасный вариант — перекредитование, когда новый заем берут, чтобы погасить предыдущий. Такая схема часто загоняет должника в еще большую зависимость от банков. Третий вид — микрозаймы при отсутствии регулярного дохода. Если нет стабильного заработка, брать такие деньги крайне рискованно: проценты быстро растут, а вернуть долг становится все сложнее.
Мери Валишвили подчеркнула: перед оформлением любого кредита важно оценить не только текущую потребность в деньгах, но и способность обслуживать долг в долгосрочной перспективе.
Волгоградцам стоит заранее просчитать бюджет и понять, потянут ли они ежемесячные платежи без ущерба для семьи.
