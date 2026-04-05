Средняя зарплата в России выросла в пять раз за 15 лет

Внутри года динамика зарплат остается похожей из года в год: доходы, как правило, постепенно увеличиваются от месяца к месяцу, при этом небольшое снижение чаще наблюдается летом и в начале осени. Наиболее заметный рост традиционно приходится на четвертый квартал, особенно на декабрь. Эксперты объясняют это сезонными факторами — в том числе досрочными выплатами перед новогодними праздниками и начислением годовых премий.