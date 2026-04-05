На Дону самая дорогая говядина оказалась в Таганроге

Свинина в среднем по области стоит 420,29 рубля за килограмм — за неделю она подешевела на 50 копеек. Дороже всего её продают в Шахтах — 448,27 рубля, следом идёт Таганрог — 442,25 рубля. Самая низкая цена — в Ростове-на-Дону (398,19 рубля) и Сальске (423,45 рубля). В донской столице свинина на 50 рублей дешевле, чем в Шахтах.