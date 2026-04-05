На Дону самая дорогая говядина оказалась в Таганроге

Ростовстат представил свежие данные о ценах на продукты в городах Ростовской области по состоянию на 30 марта 2026 года.
Средняя стоимость килограмма говядины по области составила 692,32 рубля — за неделю показатель снизился на три рубля. Самые высокие цены зафиксированы в Таганроге — 736,75 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону говядина стоит 692,06 рубля. Дешевле всего мясо продают в Сальске (643,42 рубля) и Волгодонске (657,93 рубля). Разница между Таганрогом и Сальском — почти 100 рублей.
Свинина в среднем по области стоит 420,29 рубля за килограмм — за неделю она подешевела на 50 копеек. Дороже всего её продают в Шахтах — 448,27 рубля, следом идёт Таганрог — 442,25 рубля. Самая низкая цена — в Ростове-на-Дону (398,19 рубля) и Сальске (423,45 рубля). В донской столице свинина на 50 рублей дешевле, чем в Шахтах.
Куриное мясо в среднем по области стоит 213,83 рубля за килограмм — за неделю цена снизилась на два рубля. Самый высокий ценник в Волгодонске — 228,93 рубля, чуть дешевле в Таганроге — 219,61 рубля. Дешевле всего курятина в Шахтах (203,91 рубля) и Миллерово (203,96 рубля). В Ростове-на-Дону цена близка к среднеобластной — 212,17 рубля за килограмм.