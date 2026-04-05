Порядок оплаты ЖКУ поменялся: как избежать переплаты

С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Главное изменение — перенос крайнего срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным. Это значит, что квитанции за март нужно оплатить до 15 апреля — даже если поставщик указал в платежном документе другую дату.
Изменились и сроки доставки квитанций. Теперь поставщики обязаны направлять их потребителям не позднее 5-го числа следующего месяца. Раньше четких требований по срокам не было. Благодаря этому у жильцов появляется больше времени на проверку начислений.
Срок передачи показаний счетчиков остался прежним — не позднее 25-го числа каждого месяца. Его важно не путать с новыми датами: если не передать данные вовремя, придет счет по среднемесячным нормативам.
Вместе с переносом срока оплаты сдвинулся и период, в течение которого пени не начисляются. По жилищному законодательству после 15-го числа у потребителя есть еще 30 дней на погашение долга без штрафных санкций. Пени начинают начисляться лишь с 31-го дня просрочки. Иными словами, если оплатить квитанцию за март не до 15 апреля, а, например, 10 мая — никаких штрафов не последует.
Тем не менее некоторые поставщики ресурсов отключают услуги даже при минимальной задержке платежа. Некоторые компании могут приостановить подачу электричества, если сумма в счете за предыдущий месяц превышает нормативный показатель, или если система по какой-то причине не фиксирует факт оплаты.
В таких случаях не стоит паниковать. Необходимо направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру и саму ресурсоснабжающую организацию с требованием восстановить подачу услуги и пересчитать начисления. Закон в подобных ситуациях на стороне потребителя.