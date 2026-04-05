Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти

Восемь стран — участниц ОПЕК+ по итогам видеоконференции договорились о корректировке добычи нефти на 206 тыс. барр. в сутки.

Источник: РБК

Члены ОПЕК+ увеличили лимиты на добычу нефти в мае на 206 тыс. барр. в сутки. Об этом говорится в совместном заявлении стран — участниц организации.

В воскресной видеоконференции ОПЕК+ приняли участие восемь стран. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.

«В рамках коллективного обязательства по поддержанию стабильности нефтяного рынка восемь стран-участниц решили осуществить корректировку добычи на 206 тыс. барр. в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками в 1,65 млн барр. в сутки, объявленными в апреле 2023 года», — говорится в заявлении.

На прошлом заседании участников организации в марте ОПЕК+ также приняла решение об увеличении лимитов на 206 тыс. барр. в сутки.

Ранее сегодня, 5 апреля, Bloomberg назвал запланированное увеличение майских квот на нефтедобычу символическим шагом ОПЕК+ на фоне ближневосточного конфликта, ограничивающего добычу нефти и ее экспорт. Reuters рассказал, что страны ОПЕК+ хотят при помощи наращивания добычи нефти послать сигнал мировым рынкам. Источник издания объяснил, что участники покажут, что будут готовы в дальнейшем увеличивать добычу нефти.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше