ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти

Члены ОПЕК+ увеличили лимиты на добычу нефти в мае на 206 тыс. барр. в сутки. Об этом говорится в совместном заявлении стран — участниц организации.
«В рамках коллективного обязательства по поддержанию стабильности нефтяного рынка восемь стран-участниц решили осуществить корректировку добычи на 206 тыс. барр. в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками в 1,65 млн барр. в сутки, объявленными в апреле 2023 года», — говорится в заявлении.
На прошлом заседании участников организации в марте ОПЕК+ также приняла решение об увеличении лимитов на 206 тыс. барр. в сутки.
Ранее сегодня, 5 апреля, Bloomberg назвал запланированное увеличение майских квот на нефтедобычу символическим шагом ОПЕК+ на фоне ближневосточного конфликта, ограничивающего добычу нефти и ее экспорт. Reuters рассказал, что страны ОПЕК+ хотят при помощи наращивания добычи нефти послать сигнал мировым рынкам. Источник издания объяснил, что участники покажут, что будут готовы в дальнейшем увеличивать добычу нефти.
