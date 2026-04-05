Белстат посчитал, чем занимается большинство ИП и сколько их всего в Беларуси

Национальный статистический комитет посчитал, в каких сферах ведет бизнес большинство ИП. Об этом говорится в бюллетене «Социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь, январь-февраль 2026 г.». На данные обратил внимание сайт MyFin.by.
Так, к 1 марта 2026 года в в Беларуси вели деятельность как индивидуальные предприниматели 202 453 человека, из которых в Минске — 52 728. Что касается остальных регионов, то впереди среди областей по числу ИП Минская — 33 728. Далее идут Брестская (29 783) и Гомельская (24 573) области. За ними с небольшой разницей друг с другом Могилевщина (21 377) и Гродненщина (21 051). Замыкает условный рейтинг по числу индивидуальных предпринимателей среди регионов Витебская область — 19 213.
Названы и сферы, в которых задействовано самое большое число ИПшников. Лидер по категориям — «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», где занято 69 346 индивидуальных предпринимателей. 35 479 ИП заняты транспортной деятельностью, складированием, почтовой и курьерской деятельностью. Еще 17 991 ИП ведет бизнес в сфере профессиональной, научной и технической деятельности.
Не сложно подсчитать, что работой в трех названных сферах занято около 60% всех ИП.
