Белстат посчитал, чем занимается большинство ИП и сколько их всего в Беларуси

Так, к 1 марта 2026 года в в Беларуси вели деятельность как индивидуальные предприниматели 202 453 человека, из которых в Минске — 52 728. Что касается остальных регионов, то впереди среди областей по числу ИП Минская — 33 728. Далее идут Брестская (29 783) и Гомельская (24 573) области. За ними с небольшой разницей друг с другом Могилевщина (21 377) и Гродненщина (21 051). Замыкает условный рейтинг по числу индивидуальных предпринимателей среди регионов Витебская область — 19 213.