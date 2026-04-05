Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушедшая из РФ немецкая Henkel зарегистрировала товарные знаки на косметику

Также Henkel зарегистрировала в РФ товарные знаки ароматических, парфюмерных изделий и химвеществ для промышленности.

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, ушедшая после начала СВО из России, зарегистрировала в стране товарные знаки названий брендов косметики для волос, ароматических и парфюмерных изделий, а также химических веществ, предназначенных для использования в промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, среди них — Schwarzkopf MEN Perfect, Authentic beauty concept, Palette, Osis, а также Teroson.

Издание уточнило, что заявки на регистрацию товарных знаков были поданы компанией в апреле — мае 2025 года, а зарегистрированы только в марте — апреле этого года. Дата истечения срока действия исключительного права — апрель — май 2035 года.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что с 2022 по 2025 год бизнес из недружественных России стран недополучил более 610 млрд долларов прибыли. Еще как минимум 16 млрд они упустили как чистую прибыль. По данным газеты «Ведомости», в 2021 году западные компании заработали в России свыше 280 млрд долларов.