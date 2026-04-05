Ушедшая из РФ немецкая Henkel зарегистрировала товарные знаки на косметику

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, ушедшая после начала СВО из России, зарегистрировала в стране товарные знаки названий брендов косметики для волос, ароматических и парфюмерных изделий, а также химических веществ, предназначенных для использования в промышленности. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, среди них — Schwarzkopf MEN Perfect, Authentic beauty concept, Palette, Osis, а также Teroson.
Издание уточнило, что заявки на регистрацию товарных знаков были поданы компанией в апреле — мае 2025 года, а зарегистрированы только в марте — апреле этого года. Дата истечения срока действия исключительного права — апрель — май 2035 года.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что с 2022 по 2025 год бизнес из недружественных России стран недополучил более 610 млрд долларов прибыли. Еще как минимум 16 млрд они упустили как чистую прибыль. По данным газеты «Ведомости», в 2021 году западные компании заработали в России свыше 280 млрд долларов.