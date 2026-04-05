Channels: запасы нефти в Нигерии сокращаются из-за растущих темпов добычи

ХАРАРЕ, 5 апреля. /ТАСС/. Запасы нефти в Нигерии сократились за прошедший год с 37,5 млрд баррелей до 37,1 млрд баррелей. Об этом сообщил нигерийский телеканал Channels со ссылкой на статистические данные Нигерийского регулятора нефтеперерабатывающей промышленности.
Падение запасов нефти связано с растущими темпами добычи, вызванными благоприятной конъюнктурой и ростом мировых цен, указывает телеканал. Имеющихся нефтяных резервов хватит на 59 лет эксплуатации. Запасы газа при этом увеличились с 5,96 трлн куб. м до 6,08 трлн куб. м, чего будет достаточно на 85 лет.
В апреле добыча нефти в Нигерии выросла до 1,84 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,34 млн баррелей в феврале 2026 года.