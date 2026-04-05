Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахрейн заявил, что число проходящих по Ормузу танкеров сократилось на 90%

Глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни считает, что нынешняя ситуация в проливе представляет реальную угрозу принципам международного права.

РАБАТ, 5 апреля. /ТАСС/. Число нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив, с начала вооруженного конфликта в зоне Персидского залива, снизилось не менее чем на 90%. Такие данные привел министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

«С 28 февраля нынешнего года танкерный трафик через Ормузский пролив сократился более чем на 90%», — указал глава бахрейнского МИД, слова которого привел телеканал Al Hadath. По убеждению аз-Заяни, «нынешняя ситуация в Ормузском проливе представляет реальную угрозу принципам международного права, глобальной стабильности и продовольственной безопасности».

Министр иностранных дел Бахрейна считает, что «время становится решающим фактором в решении кризиса в Ормузском проливе» и его преодоление «требует срочных действий международного сообщества».

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше