Бахрейн заявил, что число проходящих по Ормузу танкеров сократилось на 90%

РАБАТ, 5 апреля. /ТАСС/. Число нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив, с начала вооруженного конфликта в зоне Персидского залива, снизилось не менее чем на 90%. Такие данные привел министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.
«С 28 февраля нынешнего года танкерный трафик через Ормузский пролив сократился более чем на 90%», — указал глава бахрейнского МИД, слова которого привел телеканал Al Hadath. По убеждению аз-Заяни, «нынешняя ситуация в Ормузском проливе представляет реальную угрозу принципам международного права, глобальной стабильности и продовольственной безопасности».
Министр иностранных дел Бахрейна считает, что «время становится решающим фактором в решении кризиса в Ормузском проливе» и его преодоление «требует срочных действий международного сообщества».