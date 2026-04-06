Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 6 апреля после выходных

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и увеличил курс евро и курс российского рубля на 6 апреля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 6 апреля, понедельник. После выходных курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля увеличились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 6 апреля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9364 белорусского рубля, 1 евро — 3,3894 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7179 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, определенными на пятницу, 3 апреля, субботу, 4 апреля, и воскресенье, 5 апреля, курс доллара стал ниже, а курс российского рубля и курс евро стали выше в понедельник, 6 апреля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0005 белрубля, курс евро повысился на 0,0043 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0176 белрубля.

Тем временем Нацбанк высказался о ситуации с валютой на руках белорусов.

