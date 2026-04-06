Экономист Балынин сказал, кто в России может получать две пенсии

В России часть населения может получать сразу две пенсии, в основном это бывшие военные и сотрудники силовых ведомств. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — уже страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для её получения. В 2026 году они следующие: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста. Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году — в 64 года и 59 лет соответственно», — уточнил Балынин.
Чтобы страховую пенсию назначили в качестве второй необходимо обратиться с заявлением в Соцфонд России или МФЦ, либо через единый портал госуслуг.
Страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты к ней, размер которой сейчас составляет 9 584,69 рубля.
«Также отмечу, что на страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и проводимые индексации, и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительная корректировка, которая проводится в случае продолжения трудовой деятельности после назначения страховой пенсии», — добавил Балынин.
В 2026 году у работавших в 2025 году пенсионеров, имеющих страховую пенсию как вторую, страховая пенсия будет увеличена 2 раза: в январе на 7,6% и в августе — с учётом сформированных в 2025 году индивидуальных пенсионных коэффициентов (не более 3; максимальная сумма прибавки — 470,28 рублей).
«При этом пенсии, назначенные по линии указанных выше органов власти, индексируются в соответствии с теми правилами, которые действуют для таких пенсий. Соответственно, у получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и с учётом правил, которые применяются для каждой из них», — подытожил Балынин.
