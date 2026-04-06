Экономист Балынин сказал, кто в России может получать две пенсии

«За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — уже страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для её получения. В 2026 году они следующие: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста. Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году — в 64 года и 59 лет соответственно», — уточнил Балынин.