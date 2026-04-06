Список стран, участвующих в ПМЭФ-2026, пополнился: подробности

Ещё три азиатские страны примут участие в ПМЭФ-2026.

Источник: Комсомольская правда

На Петербургский международный экономический форум 2026 года ожидается прибытие делегаций из Монголии, Лаоса и Филиппин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежных дипломатов.

«Да, официальное приглашение для участия в ПМЭФ-2026 мы получили. Мы обязательно примем участие в форуме, однако конкретный состав делегации на данный момент еще не определен», — говорится в сообщении посольства Филиппин в России.

Участие также подтвердили в монгольском диппредставительстве. Лаосский посол в РФ тоже заявил, что участие в форуме состоится.

По данным «Известий», Таиланд, Вьетнам и Индонезия рассматривают возможность участия в ПМЭФ-2026.

С 3 по 6 июня 2026 года в петербургском Экспофоруме пройдет уже 29-й ПМЭФ. С 2006 года форум курирует лично президент России Владимир Путин.

На днях в Кремле подтвердили приглашение Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026.