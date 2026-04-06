Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге

«Только что заключили договор генподряда на три последних этапа ШМСД в границах Петербурга. Остался этап 4.1 с новым однопролетным разводным мостом через Неву. С его подрядчиком определимся в ближайшее время. В июне на ПМЭФ-2026 планируем забить первую сваю нового моста — второй разводной переправы через Неву из пяти нами запланированных», — сказал он.
Беглов напомнил, что в настоящее время в Северной столице также продолжается строительство Большого Смоленского моста.
Тридцать первого марта президент РФ Владимир Путин принимал участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи. В том числе в Петербурге был дан старт очередного этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
Широтная магистраль скоростного движения — одно из ключевых звеньев транспортного каркаса Санкт-Петербурга, соединяющее Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области.