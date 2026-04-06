Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Первую сваю будущего разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется забить в июне 2026 года — в период проведения Петербургского международного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

Источник: РИА Новости

«Только что заключили договор генподряда на три последних этапа ШМСД в границах Петербурга. Остался этап 4.1 с новым однопролетным разводным мостом через Неву. С его подрядчиком определимся в ближайшее время. В июне на ПМЭФ-2026 планируем забить первую сваю нового моста — второй разводной переправы через Неву из пяти нами запланированных», — сказал он.

Беглов напомнил, что в настоящее время в Северной столице также продолжается строительство Большого Смоленского моста.

Тридцать первого марта президент РФ Владимир Путин принимал участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи. В том числе в Петербурге был дан старт очередного этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Широтная магистраль скоростного движения — одно из ключевых звеньев транспортного каркаса Санкт-Петербурга, соединяющее Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области.

