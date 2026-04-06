Россиянам напомнили о еще одном варианте использования маткапитала: куда его разрешено потратить

Материнский капитал разрешено тратить на дачу, но только на покупку жилого дома, а не земельного участка. Об этом рассказал РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.
Как пояснил эксперт, изначально материнский капитал разрешалось направлять лишь на жильё, расположенное на землях для индивидуального жилищного строительства.
Однако с 2020 года правила изменились. Теперь средства можно использовать и для покупки дома в садовом некоммерческом товариществе. При этом, подчеркнул он, оплатить сам земельный участок по-прежнему не получится.
Маткапитал на подобную покупку дают только после трех лет ребенка, но не при ипотеке. Тогда средства можно использовать сразу после рождения или усыновления на первый взнос или погашение кредита, добавил Зайков.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести прогрессивную шкалу маткапитала.