Названы два способа взять больничный, не болея

Саевский: россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут взять больничный, даже будучи здоровыми. Это возможно в случае ухода за больным родственником или на время карантина на работе, пояснил РИА Новости начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.

«Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе “больничный”, фактически не болея», — рассказал эксперт.

Как добавил эксперт, еще одна ситуация, когда можно получить больничный, не будучи больным, — это проведение медицинских процедур, которые способны временно ограничить трудоспособность человека.

Раевский отметил, если ребенку до семи лет и его детский сад закрывают на карантин, родителю также положен больничный.

В свою очередь депутат ГД Алексей Говырин напомнил, что с июля в России изменят правила назначения больничных и декретных выплат.