Назван способ снижения цен на бензин в России: ответ экономиста

Родионов: цены на бензин можно снизить повышением объема его продаж до 50%

Источник: Комсомольская правда

Розничные цены на бензин в России можно снизить в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо поднять минимальную долю биржевых продаж с 15% до 50%. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

Он уточнил, что это увеличит доступность топлива для оптовых покупателей.

«Но его нужно повышать до 50%. Чем более доступным будет топливо на бирже, тем ниже цены на бирже, и это все будет транслироваться в розницу», — пояснил Родионов.

Как отметил эксперт, сейчас через биржу должны продавать 15% от всего выпускаемого за месяц бензина.

С целью стабилизации цен на бензин и приоритетного насыщения внутреннего рынка российские власти ввели экспортные ограничения. Производителям запрещено вывозить бензин с 1 апреля по 31 июля. Для непроизводителей этот запрет действует с начала года, но также завершится 31 июля.

Тем временем в США на фоне войны с Ираном зафиксированы антирекорды цен на топливо.

