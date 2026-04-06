Назван способ снижения цен на бензин в России: ответ экономиста

Розничные цены на бензин в России можно снизить в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо поднять минимальную долю биржевых продаж с 15% до 50%. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Он уточнил, что это увеличит доступность топлива для оптовых покупателей.
«Но его нужно повышать до 50%. Чем более доступным будет топливо на бирже, тем ниже цены на бирже, и это все будет транслироваться в розницу», — пояснил Родионов.
Как отметил эксперт, сейчас через биржу должны продавать 15% от всего выпускаемого за месяц бензина.
С целью стабилизации цен на бензин и приоритетного насыщения внутреннего рынка российские власти ввели экспортные ограничения. Производителям запрещено вывозить бензин с 1 апреля по 31 июля. Для непроизводителей этот запрет действует с начала года, но также завершится 31 июля.
