Алиханов назвал основных зарубежных покупателей российских лекарств

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Казахстан, Белоруссия, Турция, Алжир, Армения и еще несколько стран являются основными покупателями российских лекарственных препаратов, рассказал в интервью ТАСС глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«В числе основных покупателей российских лекарств — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Алжир, Литва, Киргизия, Армения, Таджикистан», — сказал он.
Министр также отметил, что Минпромторг совместно с другими заинтересованными федеральными органами власти сформировали перечень из 46 стран, перспективных для экспорта отечественных лекарств. С ними в том числе целесообразно прорабатывать вопросы взаимного признания сертификатов соответствия производства лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.
«В этот перечень вошли страны ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки», — заявил Алиханов. На основе этого перечня министерство работает над гармонизацией регуляторных требований с целью снижения барьеров для российских производителей при выходе на иностранные рынки.
Например, подписаны и уже реализуются дорожные карты по оценке и гармонизации нормативного регулирования в сфере надлежащей производственной практики с регуляторами Узбекистана и Кубы, а также меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом РФ и фармацевтическим управлением по укреплению сотрудничества в области регулирования обращения медицинской продукции ОАЭ.