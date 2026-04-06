Ирак начал перекачку нефти для переправки в порт Джейхан

РАБАТ, 6 апреля. /ТАСС/. Ирак приступил к переброске около 90 тыс. баррелей нефти в сутки из южной провинции Басра в регион Иракский Курдистан для ее дальнейшей перекачки по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан, расположенный на Средиземном море. Об этом сообщил глава нефтяной компании Basra Oil Company Басем Абдель Керим Насер.
«Началась специальная операция по ежедневной перекачке примерно 90 тыс. баррелей из Басры на насосные станции North Oil Company, базирующейся в Киркуке», — пояснил Насер. Он добавил, что этот шаг направлен на «перераспределение экспорта иракской нефти по северному маршруту». Теперь, заметил глава Basra Oil Company, «общий объем сырья, которое будет транспортироваться [из Ирака] в турецкий Джейхан, увеличится до 340 тыс. баррелей в день».
Как указал Насер, вынужденный сдвиг в экспортной стратегии Ирака и увеличение значимости северного маршрута в качестве временной альтернативы «связан с необходимостью компенсации сбоев в работе каналов сбыта на юге страны из-за сложной ситуации с безопасностью и операционной деятельностью».