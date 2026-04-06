Алиханов: за рубежом наиболее востребованы вакцины и антибиотики из России

Глава Минпромторга также отметил, что РФ реализует множество успешных инвестиционных проектов за рубежом.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские вакцины, антибиотики, инсулины и еще несколько препаратов являются наиболее востребованными на зарубежных рынках. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Наиболее востребованными за рубежом являются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, лекарственные препараты на основе моноклональных антител, инсулины», — сказал министр.

Кроме того, по словам Алиханова, Россия реализует множество успешных инвестиционных проектов за рубежом. Например, отечественная компания «Герофарм» поставляет лекарства в Белоруссию в течение 15 лет, ведется работа и по локализации инсулинов.

Также трансфер технологий от российских биотехнологических компаний позволил предприятию в Казахстане локализовать и освоить выпуск готовых лекарственных форм ряда инновационных лекарственных препаратов.

А в Азербайджане компания «Р-Фарм» организовала производство лекарственных препаратов широкого профиля действия, включая антибиотики, противовирусные, кардиологические, неврологические и другие.

Кроме того, в Никарагуа ФГУП СПбНИИВС ФМБА России было создано совместное российско-никарагуанское иммунобиологическое предприятие «Латиноамериканский институт биотехнологии Мечников». «На базе предприятия осуществляется розлив, упаковка и контроль качества стерильных медицинских препаратов из российских субстанций. Две вакцины производства этого предприятия получили статус преквалификацированных ВОЗ и поставляются в более чем пять стран Латинской Америки и Карибского бассейна», — рассказал Алиханов.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
