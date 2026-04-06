Алиханов: за рубежом наиболее востребованы вакцины и антибиотики из России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские вакцины, антибиотики, инсулины и еще несколько препаратов являются наиболее востребованными на зарубежных рынках. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Наиболее востребованными за рубежом являются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, лекарственные препараты на основе моноклональных антител, инсулины», — сказал министр.
Кроме того, по словам Алиханова, Россия реализует множество успешных инвестиционных проектов за рубежом. Например, отечественная компания «Герофарм» поставляет лекарства в Белоруссию в течение 15 лет, ведется работа и по локализации инсулинов.
Также трансфер технологий от российских биотехнологических компаний позволил предприятию в Казахстане локализовать и освоить выпуск готовых лекарственных форм ряда инновационных лекарственных препаратов.
А в Азербайджане компания «Р-Фарм» организовала производство лекарственных препаратов широкого профиля действия, включая антибиотики, противовирусные, кардиологические, неврологические и другие.
Кроме того, в Никарагуа ФГУП СПбНИИВС ФМБА России было создано совместное российско-никарагуанское иммунобиологическое предприятие «Латиноамериканский институт биотехнологии Мечников». «На базе предприятия осуществляется розлив, упаковка и контроль качества стерильных медицинских препаратов из российских субстанций. Две вакцины производства этого предприятия получили статус преквалификацированных ВОЗ и поставляются в более чем пять стран Латинской Америки и Карибского бассейна», — рассказал Алиханов.