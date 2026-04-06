Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти марки Brent превысила $110

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель.

Источник: Аргументы и факты

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 110 долларов за баррель впервые с конца марта. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 01:00 по московскому времени стоимость нефти демонстрировала умеренный рост, достигнув уровня около 110,5 доллара за баррель. Это означало увеличение примерно на 1,15% по сравнению с предыдущими значениями.

Уже через десять минут динамика ускорилась: котировки поднялись до 111,89 доллара за баррель. Таким образом, рост составил более 2,4%, что указывает на усиление восходящего тренда на рынке нефти.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало волну преступлений и социальных протестов в ряде стран Азии.

