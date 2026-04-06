Цена нефти марки Brent превысила $110

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 110 долларов за баррель впервые с конца марта. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 01:00 по московскому времени стоимость нефти демонстрировала умеренный рост, достигнув уровня около 110,5 доллара за баррель. Это означало увеличение примерно на 1,15% по сравнению с предыдущими значениями.
Уже через десять минут динамика ускорилась: котировки поднялись до 111,89 доллара за баррель. Таким образом, рост составил более 2,4%, что указывает на усиление восходящего тренда на рынке нефти.
Ранее сообщалось, что обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало волну преступлений и социальных протестов в ряде стран Азии.