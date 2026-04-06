В ОП предложили утвердить перечень пасхальных товаров с рекомендованными ценами

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) должны составить перечень пасхальных и других наборов продуктов и товаров с рекомендованными ценами, чтобы не было спекуляций со стороны ретейлеров и производителей в предпраздничные дни. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что государство в лице Минпромторга совместно с ФАС должно установить рекомендованные цены на те виды продуктов, которые будут продаваться в предпраздничные дни, чтобы не было спекуляций в праздники. Многие производители повышают цены в такие дни», — сказал Гриб.
По его словам, необходимо официально рекомендовать цены на нексколько продуктов «с учетом региональной специфики». «Список продуктов должен определять Минпромторг вместе с региональными отделениями ФАС по каждому субъекту», — сказал Гриб.
Он отметил, что такая работа может сопровождаться контролем со стороны региональных общественных палат. «Когда наши бабушки и дедушки покупают яйца, творог, муку, масло, куличи и другие пасхальные продукты, то праздник должен стать радостью, а не обузой для них. Идея рекомендованной цены по ряду социально значимых продуктов с участием региональных ФАС и губернаторов — это один из выходов снижения цен на “праздничные” наборы», — сказал Гриб.
Он отметил, что это касается не только Пасхи, но и других праздников и даже сезонов. «Это и повышение цен на цветы к 8 Марта и 1 сентября, и на билеты перед периодом отпусков и каникул. И повторяется все из года в год», — сказал замсекретаря ОП.
Рекомендованная розничная цена — это цена, которую производитель или поставщик советует устанавливать продавцам на свои товары. Она служит своеобразным ориентиром для создания единой ценовой политики, которая позволяет соблюдать баланс интересов между партнерами по бизнесу и конечными покупателями.