54 тонны куриных грудок из Китая не впустил в Приморье Россельхознадзор

Груз с замороженной куриной грудкой пришёл в порт 24 марта, а 31 марта при ввозе в Россию инспектор управления выявил нарушение Единых ветеринарных требований. При ветеринарном контроле выяснилось, что на партию нет импортного ветсертификата, а на коробках наклеены друг на друга две этикетки с разными датами производства продукции.