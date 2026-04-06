54 тонны куриных грудок из Китая не впустил в Приморье Россельхознадзор

Инспектор заметил, что на коробках с грузом наклеены по две этикетки с разными датами производства.

Источник: Аргументы и факты

Россельхознадзор остановил в Приморье ввоз в РФ партии импортных куриных грудок весом 54 тонны из‑за нарушений ветправил. Продукцию не пустили дальше после проверки во Владивостокском морском торговом порту, сообщили в Приморском межрегиональном управлении ведомства.

Груз с замороженной куриной грудкой пришёл в порт 24 марта, а 31 марта при ввозе в Россию инспектор управления выявил нарушение Единых ветеринарных требований. При ветеринарном контроле выяснилось, что на партию нет импортного ветсертификата, а на коробках наклеены друг на друга две этикетки с разными датами производства продукции.

Такая двойная маркировка и отсутствие сертификата нарушают Единые требования к товарам, которые подпадают под ветнадзор. На основании российского законодательства управление приостановило дальнейшее движение этого груза до принятия решения о его судьбе.

В управлении напоминают, что с начала 2026 года это уже 43‑я партия импортной продукции, которую не пустили в край из‑за нарушений ветеринарно-санитарных требований.