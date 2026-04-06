Швейцарский производитель часов класса люкс зарегистрировал в РФ товарные знаки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Швейцарская компания-производитель часов класса люкс зарегистрировала в России товарные знаки для ювелирных изделий, украшений и часов. Среди них два логотипа AP и один Royal Oak, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2025 года от компании «Одемар пиге холдинг са» из Швейцарии и зарегистрированы в апреле 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права — март 2035 года.
Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарные знаки регистрируются по классу № 14 международной классификации товаров и услуг — ювелирные изделия и бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни, благородные металлы и изделия из них, часы и часовые механизмы, аксессуары для часов, футляры, шкатулки и коробки для украшений, декоративные изделия из драгоценных металлов, медали, монеты, статуэтки.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.
Швейцарская компания Audemars Piguet основана в 1875 году, специализируется на производстве часов класса люкс, создаваемых вручную в ограниченных сериях. Стоимость базовых моделей начинается от $30 тыс., редкие экземпляры могут стоить несколько миллионов долларов. В 2022 году компания прекратила деятельность в России, полностью остановив экспорт и поставки продукции из-за ситуации на Украине.