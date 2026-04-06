Жители края потратили в парикмахерских и салонах красоты почти 14 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейской Сибири парикмахерские услуги оказывают 3,1 тыс. заведений, из них каждое пятое расположено на селе.

Источник: НИА Красноярск

Жители Красноярского края в парикмахерских и салонах красоты в прошлом году потратили 13,9 млрд рублей — на 11,3% больше, чем в 2024 году, такие данные приводит Красноярскстат.

В Хакасии парикмахерские и косметические услуги приобрели на сумму 595 млн рублей — на 13,1% больше, чем в 2024 году. В Тыве потратили 1,3 млрд рублей — на 19,6% больше, чем в 2024 году.