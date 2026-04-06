В Красноярске наградили победителей конкурса «Финансовые истории моей семьи»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Призёрами краевого конкурса коротких видеороликов по финансовой грамотности «Финансовые истории моей семьи» стали семьи из 19 муниципалитетов края.

Конкурс проводится в регионе уже шестой год. В 2026 году от жителей края поступило более 500 заявок.

Призёрами стали семьи и команды из Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Норильска, Енисейска, Сосновоборска, Шарыпова и других территорий края. Победители и призёры получили дипломы и памятные подарки.

Участники представили творческие работы в четырёх номинациях: «Финансовая сказка», «Финансовый мультфильм», «Финансовая реклама» и «Финансовая поэзия и песни». Самой востребованной стала «Финансовая поэзия и песни». Также выделили отдельную номинацию — «Видеоролики, созданные с использованием нейросетей».

В составе жюри работали 26 экспертов федерального и регионального уровня. Среди них — представители министерства финансов края, Центрального банка, налоговой службы и образовательных организаций.

Конкурс «Финансовые истории моей семьи» проводит Региональный центр финансовой грамотности при поддержке межведомственной координационной комиссии.