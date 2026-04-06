Россияне установили рекорд по кредитам: названа сумма задолженности

Задолженность россиян по кредитам и займам впервые превысила 45 трлн рублей, это данные на 1 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
За три месяца задолженность по кредитам выросла на 2,2% — на 988 млрд рублей.
Из общей суммы задолженности 21,7 триллиона рублей (48,1%) составили ипотечные кредиты. На потребительские ссуды пришлось 13,4 триллиона рублей — это почти треть (29,7%). Еще 3 триллиона рублей (6,8%) заняли автокредиты.
На остаток пришлись требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и прочих организаций, а также другие виды кредитов.
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки до 3% приведет к значительному росту цен.
Как отметила психолог Елена Шпагина, россияне чаще занимают деньги и оформляют кредиты весной из-за желания обновиться после зимы.