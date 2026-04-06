В Омске туристы могут столкнуться с доплатами за оплаченные туры

Омичи, которые уже оплатили туры в Египет, Таиланд и Вьетнам, могут столкнуться с неожиданными доплатами. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, авиакомпании начали повышать топливные сборы и выставлять туроператорам дополнительные счета по уже подтвержденным рейсам на ближайшие даты.
По данным АТОР, новые сборы уже повлияли на стоимость путёвок. Так, средняя цена тура в Египет у одного из туроператоров выросла на 57 долларов на человека, а на отдельных маршрутах — более чем на 110 долларов. Для Таиланда средняя доплата составляет 119 долларов на человека, для Вьетнама — 161 доллар, при этом по отдельным вылетам она может быть еще выше.
Сложность ситуации в том, что дополнительные счета выставляют по рейсам на ближайшие даты, туры на которые уже были проданы по старой цене. У части туристов к этому моменту уже оформлены билеты и ваучеры. В таких случаях туроператоры предлагают несколько вариантов урегулирования: сохранить тур с доплатой, вернуть деньги без штрафов или перенести оплаченные средства на новую заявку.
В АТОР пояснили, что возможность доплаты может быть предусмотрена договором: при непредвиденном росте стоимости перевозки оператор вправе изменить цену тура. О подобных случаях в начале апреля сообщали и федеральные СМИ.