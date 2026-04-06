Дело не в нефти: что влияет на крепкий тенге и как долго это продлится, рассказал эксперт

«Таким образом, влияние цен на нефть на курс тенге в Казахстане сильно ограничено. Я считаю, что ключевые факторы другие. Основной — это внешние заимствования. Все больше экономических агентов, включая государство и квазигоссектор, занимают деньги на внешних рынках, и при поступлении этих средств они конвертируются в тенге, что и приводит к укреплению курса. Отдельно стоит выделить золото. Здесь влияние прямое и быстрое. Национальный банк применяет механизм зеркалирования, что было правильным решением. С учетом того, что цена золота за год выросла более чем на 50%, объемы таких операций увеличились, и влияние этого фактора на курс стало значительным», — сообщает эксперт.