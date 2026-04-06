Дело не в нефти: что влияет на крепкий тенге и как долго это продлится, рассказал эксперт

На фоне рекордного укрепления курса тенге к доллару США и роста цен на нефть распространяется мнение, что эти процессы взаимосвязаны. Однако экономист Галым Кусаинов в своем Telegram-канале Galym’s Channel отмечает, что на самом деле ситуация связана с некоторыми другими факторами, которые могут оказаться достаточно краткосрочными.
Реакция тенге ограничена
Как сообщает экономист, казахстанский валютный рынок сильно ограничен и не может полноценно реагировать на рыночные сигналы. Дело в том, что в Казахстане нет полной свободы в покупке и продаже валюты в отношении юридических лиц — компании не могут покупать валюту спекулятивно или для хеджирования своих валютных рисков. Физлицам это доступно, но они не являются финансово грамотными экономическими агентами и не формируют рыночные сигналы, считает Галым Кусаинов.
«В такой парадигме на валютных колебаниях больше зарабатывают финансовые институты, а не компании, которые, например, при сильном укреплении курса могли бы покупать валюту под будущие контракты. Если бы сигналы у нас работали, как на развитых рынках, то после вчерашней статистики по инфляции (месячная инфляция снизилась до 0,6%) и информационного вброса о возможном возвращении к предельным ставкам по ипотеке (что является сигналом к снижению базовой ставки летом), валюта должна была ослабнуть. Но она, наоборот, укрепилась», — отмечает эксперт.
Нефть — не главный фактор
Также Галым Кусаинов указывает, что рост цен на нефть на самом деле пока что не влияет напрямую на курс тенге. Это связано с тем, что валютный рынок остается ограниченным — изменения в нем могут произойти только после физического поступления выручки от продажи дорогой нефти. Но такие средства начнут поступать позже, и точно не в апреле или мае.
По мнению эксперта, это связано с некоторыми факторами:
существенное снижение нефтедобычи в первом квартале — это связано с ситуацией на месторождении Тенгиз, в результате чего страна недополучит валютную выручку;
временной лаг — дополнительная выручка от роста цен в марте поступает нефтяным компаниям не сразу, поскольку проходит время между моментом заключения контракта и денежным расчетом;
ограничение влияния нефтяных доходов — в Казахстане компании тратят средства строго в рамках бюджетов и контрактов, где цены фиксированы и не привязаны к текущей стоимости нефти. Поэтому не ожидается крупных продаж иностранной валюты нефтяными компаниями, что могло бы повлиять на курс;
налоги остаются единственным каналом влияния нефти. При этом из всех налогов в нефтяной сфере только экспортная таможенная пошлина (ЭТП) напрямую попадает в бюджет страны, а остальные средства уходят в Нацфонд и стерилизуются, не влияя на валютный рынок в краткосрочном периоде.
«Таким образом, влияние цен на нефть на курс тенге в Казахстане сильно ограничено. Я считаю, что ключевые факторы другие. Основной — это внешние заимствования. Все больше экономических агентов, включая государство и квазигоссектор, занимают деньги на внешних рынках, и при поступлении этих средств они конвертируются в тенге, что и приводит к укреплению курса. Отдельно стоит выделить золото. Здесь влияние прямое и быстрое. Национальный банк применяет механизм зеркалирования, что было правильным решением. С учетом того, что цена золота за год выросла более чем на 50%, объемы таких операций увеличились, и влияние этого фактора на курс стало значительным», — сообщает эксперт.
Что будет с курсом доллара в 2026 году
Согласно мнению Галыма Кусаинова, тенге имеет как поддерживающие, так и негативные факторы, которые могут влиять на его курс по отношению к иностранным валютам.
Среди причин, оказывающих давление на тенге, отмечаются:
инфляция — пока она остается высокой и превышает уровни в США, России или Китае, тенге будет обесцениваться. Поэтому эксперт считает, что текущее укрепление является краткосрочным, а разворот тренда возможен в любой момент;
сезонность — со второго квартала традиционно усиливаются основные импортные платежи, которые могут повлиять на курс тенге, так как активнее будет покупаться иностранная валюта;
иностранные инвесторы — их влияние стало одним из ключевых факторов укрепления тенге в конце 2025 года. Но если возникнут сигналы, указывающие на возможность снижения базовой ставки, то нерезиденты начнут фиксировать прибыль и «выходить» из тенге, ослабляя его курс.
Но также важно учитывать, что имеют место и факторы, которые могут поддержать национальную валюту Казахстана. «С другой стороны, летом начнет проявляться эффект высоких цен на энергоресурсы (с лагом), а также влияние золота. Кроме того, рост внешних заимствований также будет поддерживать курс», — отмечает эксперт.
Другими словами, дальнейший курс тенге к доллару США будет зависеть от влияния указанных факторов. И они могут как поддержать нацвалюту, так и привести к ее ослаблению.