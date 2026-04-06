НБКИ: количество установленных самозапретов на кредиты в марте выросло на 9,8%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Количество установленных россиянами самозапретов на кредиты в марте 2026 года увеличилось на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,24 млн (в феврале — 1,13 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
В МФЦ в марте 2026 года было установлено 162,5 тыс. самозапретов. За месяц их количество практически не изменилось (в феврале — 162,6 тыс.). А через интернет-портал «Госуслуги» было установлено 1 077,8 тыс. самозапретов или на 11,4% больше, чем месяцем ранее (967,4 тыс.).
При этом услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в марте 2026 года заемщики воспользовались 105,1 тыс. раз или на 26,3% больше, чем в феврале 2026 года (83,2 тыс. раз). А на портале «Госуслуги» самозапреты в марте были сняты 115,1 тыс. раз или на 23% больше, чем в предыдущем месяце (93,6 тыс.).
Среди регионов РФ наибольшее общее количество самозапретов в марте 2026 года было установлено в Москве (110,9 тыс.), Московской области (72,8 тыс.), Санкт-Петербурге (53,4 тыс.), а также в Башкирии (47,3 тыс.) и Татарстане (47,1 тыс.). Больше всего самозапретов через МФЦ в марте 2026 года было установлено жителями Москвы (19,4 тыс.), Краснодарского края (8,3 тыс.), Татарстана (7,9 тыс.), Санкт-Петербурга (7,9 тыс.) и Ростовской области (7,6 тыс.). А на портале «Госуслуги» наибольшее количество самозапретов в марте было отмечено в Москве (91,5 тыс.), Московской области (71,1 тыс.), Санкт-Петербурге (45,5 тыс.), в Башкирии (41,9 тыс.) и Татарстане (39,2 тыс.).
Среди 20 регионов-лидеров наиболее серьезный рост общего количества самозапретов в марте 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в Ставропольском крае (+20,5%), Самарской области (+19,4%), Краснодарском крае (+15,7%), Московской области (+15%) и Республике Татарстан (+13,8%). Единственным регионом из топ-20, в котором данный показатель за месяц сократился, оказался Алтайский край (-9,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число самозапретов в марте выросло на 12,9% и 8,3% соответственно.
«Рост количества обращений граждан за самозапретами в марте по сравнению с предыдущим месяцем во многом обусловлен меньшим количеством дней в феврале. С сезонным фактором связано и увеличение в марте по сравнению с февралем числа снятых самозапретов. В целом стоит отметить, что расширение с сентября 2025 года способов установления самозапрета на привлечение кредитов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных действий мошенников», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.