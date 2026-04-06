45 трлн долгов: кредиты россиян достигли рекорда к 2026 году

Общий объем кредитов и займов россиян достиг 45 триллионов рублей на 1 января 2026 года. Такие данные Банка России проанализировало РИА Новости.
За последний квартал задолженность увеличилась на 2,2%, или на 988 миллиардов рублей. Рост обеспечили в основном ключевые сегменты розничного кредитования.
Наибольшую долю в структуре занимает ипотека — 48,1%, что составляет 21,7 триллиона рублей. Второе место занимают потребительские кредиты — 29,7% или 13,4 триллиона рублей.
Автокредиты формируют 6,8% от общего объема — около 3 триллионов рублей. Остальная часть приходится на начисленные проценты, займы микрофинансовых организаций и прочие кредитные обязательства.
Данные отражают общий уровень долговой нагрузки населения на начало 2026 года.
