Россиян предупредили о подвохе приветственных ставок по вкладам

Однако зачастую реальные выгоды от таких маркетинговых предложений оказываются значительно ниже ожидаемых, что обусловлено особенностями условий их применения, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом агентству «Прайм» рассказала международный консультант в области финансового планирования, доцент кафедры финансирования устойчивого развития в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По ее словам, ключевым фактором, определяющим реальную доходность подобных предложений, является дата открытия счета либо вклада. Если продукт предполагает старт с повышенной процентной ставкой на определённый период, то оптимально вносить средства именно в начале календарного месяца.
В противном случае, при открытии в конце месяца, повышенная ставка будет начисляться лишь на минимальный остаток за один-два дня, что существенно снижает итоговую доходность. Также стоит учитывать, что маркетинговый бонус в виде повышенной ставки обычно фиксируется на весь срок действия продукта, в то время как для накопительных счетов это действует преимущественно в первые 2−3 месяца.
В случае позднего внесения средств клиент теряет значительную часть потенциальной выгоды. Не менее важно обратить внимание на принцип начисления процентов — на минимальный остаток за месяц или на ежедневный баланс, поскольку это существенно влияет на итоговый доход.
Эксперт рекомендует предварительно тщательно выяснить, каким образом рассчитывается приветственная ставка и на какой остаток она распространяется, а также сравнить условия различных банковских предложений.
В некоторых ситуациях обычный вклад без специальных условий может оказаться более выгодным, чем накопительный счет с маркетинговой надбавкой, особенно если учесть все нюансы начисления процентов.
Использование маркетинговых акций банков оправдано лишь при грамотном подходе. Перед оформлением продукта обязательно необходимо детально ознакомиться со всеми его условиями и просчитать реальную доходность. Такой подход поможет избежать разочарований, связанных с завышенными ожиданиями, и обеспечить максимальную эффективность накапливания средств.