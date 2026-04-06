Росстат назвал семь субъектов, где средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей

В январе 2026 года средняя номинальная зарплата свыше 150 тыс. рублей отмечена в нескольких субъектах РФ. Среди них — НАО, ЯНАО, Магаданская, Сахалинская области, Москва, Камчатка и Чукотка. Об это свидетельствует статистика Росстата, ее проанализироовали в ТАСС.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике за январь 2026 — Камчатский край — 153 893 рублей», — говорится в сообщении.
Самый высокий средний заработок зафиксирован на Чукотке — 223 тыс. рублей. В Москве этот показатель равен 187,6 тыс., в Магаданской области — 176,7 тыс., в Ямало-Ненецком автономном округе — 171,5 тыс., в Сахалинской области — 162 тыс., а в Ненецком автономном округе — 158 тыс. рублей.
Как ранее писал KP.RU, в российской экономике лишь одна отрасль — перестрахование — показала в январе среднюю зарплату свыше 500 тыс. рублей.