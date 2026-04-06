В Госдуме предложили смягчить транспортный налог для россиян: подробности

В Госдуме предложили освободить россиян от уплаты транспортного налога в периоды, когда сезонный транспорт не используется. С инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий.
Парламентарий направил соответствующие письмо главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
Законопроект предполагает более справедливую систему налогообложения, учитывающую реальное использование транспортных средств.
«Человек не должен платить налог за тот период, когда сезонный транспорт, то есть лодки, мотоциклы, снегоходы, мотосани и прочие средства, фактически не используется», — цитируют депутата «Известия».
Слуцкий уточнил, что это сделает систему налогообложения более справедливой. Изменения особенно выгодны для жителей регионов с ограниченным сезоном использования транспорта.
Ранее KP.RU сообщал, что употребление кваса, кефира или спиртосодержащих сладостей может привести к лишению прав, если алкотестер зафиксирует превышение нормы. Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и запрет на вождение на срок до двух лет.