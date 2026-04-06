Нефтяной разворот: Сеул рассматривает возобновление импорта из России

Власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления закупки российской нефти и других энергоресурсов. Об этом ТАСС заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.
По его словам, на фоне геополитической напряженности ключевым фактором остаются ресурсы. Он отметил, что закупки нефти и нефтепродуктов из России были приостановлены, что привело к серьезным проблемам.
При этом Пак Чжон Хо уточнил, что вопрос находится на стадии внутреннего обсуждения, окончательные решения не приняты.
Ранее Минфин США временно вывел из-под санкций операции с российской нефтью и нефтепродуктами, которые были загружены на суда до 12 марта. Разрешены транзакции, связанные с продажей, транспортировкой и разгрузкой таких партий.
Согласно условиям, послабления действуют до 11 апреля и распространяются только на уже отгруженные объемы. Ограничения на новые поставки сохраняются, как и запреты на операции, связанные с Ираном и товарами иранского происхождения.