В Иркутске в апреле закроются сразу четыре ресторана из-за падения выручки

В Иркутске в апреле 2026 года прекратят работу несколько заведений общепита. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 6 апреля закроется K-pop-кафе «Chicko» на Карла Маркса.
«Байкал 24» пишет, что владельцы объяснили решение ростом затрат на продукты, аренду и зарплаты при падении выручки. Мясной ресторан «Гриль Хаус», который открылся осенью 2025 года, уходит на паузу. Шоу-бар «Show must go on» проработает до 1 мая, а ресторан «Русский» закроется 15 апреля.
— Тенденция к сокращению числа заведений заметна по всей Сибири. В крупных городах падает трафик ресторанов среднего и премиального сегмента, зато растет спрос на столовые, кофейни и фастфуд. Эксперты прогнозируют, что к концу года на рынке останутся в основном крупные сети, которые смогут подстроиться под новые условия, — сообщает агентство.