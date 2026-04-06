Стало известно, какая рыба стала самой подешевевшей с начала года

Пикша стала самой подешевевшей рыбой на российском оптовом рынке в 2026 году. С начала года ее цена снизилась на 5,4%, а за последние 12 месяцев — на 17,5%, достигнув 350 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Герман Зверев.