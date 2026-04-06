Экономист Т-банка прогнозирует доллар на уровне 90 рублей к концу года

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Ослабление рубля до уровня 90 рублей/доллар ожидается к концу года. Таким мнением с ТАСС поделилась руководитель управления фондового рынка Т-банка Софья Донец.
Банк России установил на 4−6 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 79,7293 рубля, что на 60,39 копейки меньше предыдущего показателя.
«Сейчас в ближайшем месяце можно увидеть рубль в интервале 75−80 рублей за доллар, то есть опять уход под 80 на более низкие уровни, в целом по году — на уровне не сильно выше 80. Впрочем, на конец года все равно смотрим интервал около 90», — сказала собеседница агентства.
Эксперт подчеркнула, что для прогнозирования курса рубля важно влияние двух факторов последних месяцев — изменение глобальных сырьевых цен и возможное изменение бюджетного правила. «В бюджетном правиле с зимы обсуждалась возможность снижения базовой цены, что значило бы для рубля снижение поддержки, то есть перестановка его на более слабые уровни. Однако сейчас кажется, что решение о базовой цене будет отложено в следующий год», — пояснила Донец.
Экономист также обратила внимание на то, что Минфин РФ приостановил операции, хотя при текущей цене на глобальную нефть он должен был бы покупать валюту. «Он предпочел пока этого не сделать и, более того, анонсировал, что не будет на рынке до июля. В этом смысле мы переезжаем, грубо говоря, с базовой цены на рыночную, а рыночная довольно высока», — уточнила она.
Эксперт дополнила, что несмотря на тенденцию по укреплению рубля, к этому стоит относиться как к временному фактору. При этом умеренное ослабление национальной валюты, по мнению Донец, в российской экономике «имеет больше бенефициаров, чем тех, кого оно расстроит».