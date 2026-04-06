ВТБ: ИИ решает каждое второе обращение клиентов в банк

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Доля обращений клиентов ВТБ, успешно решаемых роботами без участия оператора, включая голосовых помощников в контакт-центре и чат-бота в онлайн-банке, превысила 62%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что чат с ИИ-помощником в «ВТБ Онлайн» успешно разрешает без помощи людей более 75% запросов клиентов по более 2 000 тематикам. При этом запросов общения с оператором поступает всего 5%, две трети из них — после того, как клиент сначала попытался решить вопрос через бота.
Голосовой помощник в контакт-центре банка без участия оператора решает более 38% обращений. По данным FrankRG, в среднем в российских банках этот показатель составляет около 24%. В целом, с использованием голосовых и текстовых ассистентов обрабатывается свыше 60% входящих обращений в ВТБ. Аудитория голосового помощника превышает 4 млн человек. По данным ВТБ, в каждом втором обращении клиенты запрашивают финансовую информацию по своим продуктам.
В ВТБ отметили, что искусственный интеллект, применяемый в контакт-центре, точнее понимает клиента с первых секунд и быстрее адаптируется к диалогу. На сегодняшний день голосовой помощник с ИИ на входящей линии обслуживания банка может проконсультировать клиентов по более чем 140 самым востребованным сценариям.