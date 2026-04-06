В Госдуме хотят дать работникам скорой помощи право на досрочную пенсию

Сотрудники скорой помощи могут получить право на досрочное пенсионное обеспечение. С подобной инициативой выступили депутаты Госдумы от «Справедливой России». Они предлагают установить льготный стаж: 20 лет для тех, кто работает в сельской местности, и 25 лет — для работников городских отделений.
Документ, который есть в распоряжении РИА Новости, внесен в Госдуму. Авторы инициативы — лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
«С 2019 года медработники могут оформить досрочную пенсию не в момент выработки специального стажа, а с отсрочкой, которая поэтапно увеличена до 5 лет», — рассказал Миронов.
По словам Миронова, при совмещении работы в селе и в клиниках с льготным исчислением стажа можно суммировать преимущества. Тогда год работы станет равен 1 году и 9 месяцам. Также для медиков, работавших с больными COVID-19, один день засчитывался как два дня стажа.
