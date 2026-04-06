«Займер»: более 80% желающих взять займы столкнулись с отказом по кредиту

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Порядка 85,3% россиян, желающих взять займы, хотя бы раз встретили отказ по своей заявке на кредит за 2025 год, а положительное решение по кредиту получил каждый десятый (10,4%). Еще 4,3% не запрашивали кредиты в последнее время, говорится в опросе финтех-группы «Займер» (материалы есть у ТАСС).
По данным опроса, 78,3% респондентов считают, что получить кредит в 2026 году станет сложнее, 13% надеются, что банки начнут охотнее одобрять заявки. Оставшиеся 8,7% затруднились дать оценку.
Также 43,5% опрошенных отметили, что им хватило бы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей по кредиту. 19,6% указали в качестве необходимой суммы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 17,4% было бы достаточно от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. В более крупном кредите — от 500 тысяч рублей — нуждаются 13% опрошенных, а 6,5% респондентов ограничились бы небольшим займом до 20 тыс. рублей.
Как показал опрос, кредитной картой или займом в микрофинансовых организациях пользуются 54,5% россиян, потребительским кредитом — 34,8%, ипотекой или автокредитом — 10,6%.
Опрос проводился среди подписчиков официального сообщества «Займер» «ВКонтакте» в конце марта — начале апреля 2026 года. Респондентами стали более 3 тыс. россиян.