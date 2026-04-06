В Новосибирске ищут подрядчика для рассылки SMS абонентам за 18 млн рублей

Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт» объявило тендер на поиск исполнителя для организации SMS-информирования своих абонентов. Начальная цена контракта установлена в размере 17 999 949,60 рубля, сообщается в материалах закупки.
Потенциальные участники могут подавать заявки до 13 апреля 2026 года. Торги проводятся в соответствии с 223-ФЗ, а плановый период начинается с 1 января 2026 года.
В документации также приведена разбивка финансирования по годам: в текущем году на эти цели заложено 7 миллионов рублей, в 2027-м — 9 миллионов, а в 2028-м — оставшиеся 1 999 949,60 рубля.
