Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кермедчиева: подделки брендов в модном сегменте занимают около 40%

Доступности контрафактной продукции способствуют маркетплейсы, отметила вице-президент по новым брендам Союза торговых центров.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подделки брендов в модном сегменте занимают около 40%, в электронике — 65%, доступности контрафактной продукции в России способствуют маркетплейсы. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.

«На заседании Конституционного суда как раз обсуждалось, что в категории мода около 40% контрафакта. Маркетплейсы способствуют доступности контрафактной продукции. В электронике фейка до 65%», — сказала она.

По словам Кермедчиевой, российские покупатели сегодня растерялись и не понимают, где оригинальная продукция, а где подделка. «Контрафакт доступен в большей степени на маркетплейсах и сегодня россияне, которым нужен дешевый спорт, дешевая мода, дешевые бренды — “Зара” в том числе, идут туда и покупают неизвестно что. И мы видим такие зашкаливающие цифры», — отметила собеседница агентства.