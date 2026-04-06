Эксперт Кермедчиева: подделки брендов в модном сегменте занимают около 40%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подделки брендов в модном сегменте занимают около 40%, в электронике — 65%, доступности контрафактной продукции в России способствуют маркетплейсы. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.
«На заседании Конституционного суда как раз обсуждалось, что в категории мода около 40% контрафакта. Маркетплейсы способствуют доступности контрафактной продукции. В электронике фейка до 65%», — сказала она.
По словам Кермедчиевой, российские покупатели сегодня растерялись и не понимают, где оригинальная продукция, а где подделка. «Контрафакт доступен в большей степени на маркетплейсах и сегодня россияне, которым нужен дешевый спорт, дешевая мода, дешевые бренды — “Зара” в том числе, идут туда и покупают неизвестно что. И мы видим такие зашкаливающие цифры», — отметила собеседница агентства.