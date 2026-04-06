Ямочный ремонт продолжается в Иркутске

МУП «Иркутскавтодор» устраняет повреждения покрытия литым асфальтом.
Как сообщает пресс-служба администрации города, работы провели на участках улиц Баумана, Борцов Революции, Пискунова, на перекрестках Ленина и Дзержинского, Ленина и Тимирязева, Провиантской и Седова, Дальневосточной и Иркутской 30-й Дивизии, в 18-м Советском переулке и в Юбилейном.
«Рециклеры задействуем во всех районах города. При ремонте таким способом важно, чтобы дорожное полотно было сухим. Поэтому при планировании работ всегда учитываем погодные условия — не должно быть осадков», — сообщил руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.