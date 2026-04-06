Власти Братска заключили договоры с банком о предоставлении кредитов на 500 миллионов рублей

Банк «ВТБ» стал победителем двух электронных аукционов на предоставление займов, организованных мэрией Братска. Финансовая организация предложила наиболее выгодные процентные ставки.
Согласно первому муниципальному контракту, мэрия Братска берёт у банка в долг 260 миллионов рублей на 410 дней под 17,44% годовых. Прибыль банка в виде выплат по процентам из городской казны по этому контракту составит около 51 миллиона рублей.
По второму контракту «ВТБ» предоставит администрации Братска заём в размере 240 миллионов рублей на 720 дней под 17,5% годовых. В этом случае прибыль банка от процентов составит 83 миллиона рублей.
На 1 марта муниципальный долг Братска превышает 2,1 миллиарда рублей, причём более 90% этой суммы составляют коммерческие кредиты.
Последний займ власти Братска взяли менее месяца назад, заключив контракт со «Сбербанком» на сумму 300 миллионов рублей на 290 дней под 17,34% годовых.