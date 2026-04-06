Власти Братска заключили договоры с банком о предоставлении кредитов на 500 миллионов рублей

Новые кредиты общей суммой 500 миллионов рублей Братску выдаст банк «ВТБ». Соответствующие муниципальные контракты с финансовой организацией заключила городская мэрия. Документы размещены на сайте госзакупок, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Банк «ВТБ» стал победителем двух электронных аукционов на предоставление займов, организованных мэрией Братска. Финансовая организация предложила наиболее выгодные процентные ставки.

Согласно первому муниципальному контракту, мэрия Братска берёт у банка в долг 260 миллионов рублей на 410 дней под 17,44% годовых. Прибыль банка в виде выплат по процентам из городской казны по этому контракту составит около 51 миллиона рублей.

По второму контракту «ВТБ» предоставит администрации Братска заём в размере 240 миллионов рублей на 720 дней под 17,5% годовых. В этом случае прибыль банка от процентов составит 83 миллиона рублей.

На 1 марта муниципальный долг Братска превышает 2,1 миллиарда рублей, причём более 90% этой суммы составляют коммерческие кредиты.

Последний займ власти Братска взяли менее месяца назад, заключив контракт со «Сбербанком» на сумму 300 миллионов рублей на 290 дней под 17,34% годовых.