Совместные проекты АПК стран ЕАЭС: новые возможности

Основное внимание уделялось развитию агропромышленного комплекса в рамках Евразийского экономического союза и внедрению новых механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов, передает DKNews.kz.
—-
Встреча с министром сельского хозяйства
С министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым обсуждались:
Развитие агропромышленного комплекса в рамках ЕАЭС.
Новый механизм финансовой поддержки кооперационных проектов.
Реализация совместных производственных инициатив в АПК.
Гоар Барсегян отметила: Внедрение механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК является значимым практическим шагом, позволяющим использовать технологические и производственные компетенции государств-членов.
—-
Взаимодействие с бизнес-сообществом
С председателем НПП «Атамекен» Канатом Шарлапаевым министр обсудила:
Расширение участия бизнеса в интеграционных процессах.
Развитие промышленной и агропромышленной кооперации.
Продвижение инициатив предпринимателей в странах ЕАЭС.
Барсегян подчеркнула: Пользуясь случаем, хочу призвать казахстанский бизнес активнее участвовать в механизме финансовой кооперации в промышленной и агропромышленной сферах.
На встрече с представителями агробизнеса и финансовых организаций был презентован новый механизм финансовой поддержки в АПК, а также обсуждены проекты и предложения казахстанских предпринимателей.
—-
Ознакомление с агрофирмой
В рамках визита Гоар Барсегян также посетила ТОО «Агрофирма “Родина”» в Акмолинской области, чтобы оценить практическое применение кооперационных проектов и обменяться опытом с местными агропредприятиями.