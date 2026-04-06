Совместные проекты АПК стран ЕАЭС: новые возможности

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в ходе рабочего визита в Казахстан провела ряд встреч с руководством профильных ведомств и бизнес-ассоциаций в Астане.

Источник: DKNews.kz

Основное внимание уделялось развитию агропромышленного комплекса в рамках Евразийского экономического союза и внедрению новых механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов, передает DKNews.kz.

—-

Встреча с министром сельского хозяйства

С министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым обсуждались:

  • Развитие агропромышленного комплекса в рамках ЕАЭС.

  • Новый механизм финансовой поддержки кооперационных проектов.

  • Реализация совместных производственных инициатив в АПК.

Гоар Барсегян отметила: Внедрение механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК является значимым практическим шагом, позволяющим использовать технологические и производственные компетенции государств-членов.

—-

Взаимодействие с бизнес-сообществом

С председателем НПП «Атамекен» Канатом Шарлапаевым министр обсудила:

  • Расширение участия бизнеса в интеграционных процессах.

  • Развитие промышленной и агропромышленной кооперации.

  • Продвижение инициатив предпринимателей в странах ЕАЭС.

Барсегян подчеркнула: Пользуясь случаем, хочу призвать казахстанский бизнес активнее участвовать в механизме финансовой кооперации в промышленной и агропромышленной сферах.

На встрече с представителями агробизнеса и финансовых организаций был презентован новый механизм финансовой поддержки в АПК, а также обсуждены проекты и предложения казахстанских предпринимателей.

—-

Ознакомление с агрофирмой

В рамках визита Гоар Барсегян также посетила ТОО «Агрофирма “Родина”» в Акмолинской области, чтобы оценить практическое применение кооперационных проектов и обменяться опытом с местными агропредприятиями.