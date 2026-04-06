В Иркутске проверяют качество дорожного ремонта в рамках гарантийных обязательств

Состоялась проверка объектов в Свердловском округе: переулок Спортивный, улицы Маяковского, Сергеева, Маршала Конева, Медведева и Кряжева. В составе комиссии — специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска, представители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
Проверяющие внимательно осматривают каждый участок, все выявленные замечания фиксируют и передают подрядчикам. Комиссия оценивает качество асфальтового покрытия, состояние ограждений, бордюров и других элементов дорожного обустройства.
«С начала этой недели мы проверили уже более 20 участков в разных районах города. Всего планируем объехать 94 объекта», — рассказала начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог администрации Иркутска Надежда Ларионова.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на шести улицах были выявлены такие недочеты, как истирание дорожной разметки, трещины на проезжей части и разрушение тактильной плитки. Подрядчики должны будут устранить все замечания в рамках гарантийных обязательств до 1 июня. Затем комиссия повторно проедет по всем объектам.
«Подрядные организации обязаны исправить все недочеты за свой счет. Важно, что гарантия действует на все виды работ и материалы. Мы ежегодно организуем такие проверки. Это позволяет контролировать качество выполненных ремонтов и поддерживать дороги на территории города в нормативном состоянии», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.