Австралия обеспечила импорт топлива до мая на фоне мирового энергокризиса

Дефицит автомобильного топлива в Австралии возник на фоне резкого роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом в целом поставки топлива в страну не были нарушены, но ситуацию осложнили панические закупки, вызвавшие локальные перебои и опустошение автозаправок. В ответ власти направили на внутренний рынок порядка 20% топлива из стратегических запасов и часть бензина, предназначенного для экспорта.