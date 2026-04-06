Австралия обеспечила импорт топлива до мая на фоне мирового энергокризиса

СИДНЕЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Поставки топлива в Австралию обеспечены как минимум до мая. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Боуэн.
По его словам, все закупки топлива уже законтрактованы, что гарантирует их поставку австралийским компаниям. «Как только контракт заключен, топливо юридически принадлежит покупателю», — отметил он, подчеркнув, что это повышает устойчивость поставок в условиях нестабильной международной обстановки.
Министр добавил, что число автозаправочных станций, испытывающих нехватку бензина и дизельного топлива, сократилось на пасхальных выходных. В частности, по последним данным, без дизеля остаются 274 станции по всей стране, тогда как ранее их число превышало 400.
Ранее власти заявляли, что запасы топлива гарантированы лишь до конца апреля, однако теперь сроки удалось продлить. При этом правительство продолжает работать над дальнейшим укреплением энергетической безопасности.
Дефицит автомобильного топлива в Австралии возник на фоне резкого роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом в целом поставки топлива в страну не были нарушены, но ситуацию осложнили панические закупки, вызвавшие локальные перебои и опустошение автозаправок. В ответ власти направили на внутренний рынок порядка 20% топлива из стратегических запасов и часть бензина, предназначенного для экспорта.
По данным Министерства энергетики Австралии, страна импортирует около 85−90% потребляемых нефтепродуктов, закупая порядка 800−900 тыс. баррелей в сутки (примерно 130−140 млн литров). По состоянию на 6 апреля запасов бензина в стране должно хватить примерно на 39 дней, а дизельного и авиационного топлива на 30 дней.