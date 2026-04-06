Алиханов: Вьетнам упростил регистрацию российских фармпрепаратов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вьетнам упростил регистрацию российских лекарственных препаратов, это расширит присутствие компаний из РФ с уникальными компетенциями в разработке и производстве высокотехнологичных биологических лекарств. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Чтобы расширить присутствие российских компаний с уникальными компетенциями в разработке и производстве высокотехнологичных биологических лекарств, по нашей инициативе Вьетнам внес изменения в свое законодательство», — сказал он.
«Теперь при регистрации российской продукции не требуется предоставлять дополнительные документы (CPP — Certificate of Pharmaceutical Product), которые подтверждают, что производство лекарств осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики США и ЕС», — пояснил министр.
Так, в стране уже прошли регистрацию три лекарственных препарата от компании «Биокад» для лечения онкозаболеваний, еще шесть находятся в процессе регистрации, отметил Алиханов.
Кроме того, при участии Минпромторга РФ было разработано и подписано соглашение между Минздравом РФ и национальным органом по санитарному регулированию Никарагуа о сотрудничестве по одностороннему допуску на территории республики российских лекарственных средств и медицинских изделий, добавил он.