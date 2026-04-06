Глава Минпромторга: развитие экспорта российских лекарств — одна из приоритетных задач

— В какие страны экспортируются российские лекарства и какие препараты лидируют по объему экспорта?
— На сегодняшний день развитие экспорта российских лекарственных препаратов является одной из приоритетных задач для Минпромторга России. Наша фармацевтическая продукция экспортируется более чем в 150 стран мира ежегодно. В прошлом году экспорт вырос более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил около $1,3 млрд. В числе основных покупателей российских лекарств — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Алжир, Литва, Киргизия, Армения, Таджикистан. А наиболее востребованными за рубежом являются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, лекарственные препараты на основе моноклональных антител, инсулины.
— Какие наиболее успешные зарубежные проекты российских фармпроизводителей вы могли бы отметить?
— На самом деле таких проектов много, как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Например, в Республике Беларусь действует представительство «Герофарм», зарегистрированы и поставляются в страну в течение 15 лет оригинальные лекарственные препараты, также ведется работа по локализации инсулинов.
В Казахстане в 2005 году было создано ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» для производства лекарств, а с 2012 года инвестором и стратегическим партнером компании стал «Фармстандарт». Трансфер технологий от ведущих российских биотехнологических компаний, таких как «Биокад», «Генериум» и «Герофарм», позволил казахстанскому предприятию локализовать и освоить коммерческий выпуск готовых лекарственных форм ряда инновационных лекарственных препаратов.
Кроме того, в Азербайджане компания «Р-Фарм» организовала производство лекарственных препаратов широкого действия: это антибиотики, противовирусные, кардиологические, неврологические и другие средства. А, например, в Китае «Биокад» реализует до 2030 года проект по созданию совместного предприятия для производства и вывода на рынок КНР лекарств на основе моноклональных антител и генотерапевтических препаратов разработки российской компании. Эти препараты используются в современной терапии онкологических и тяжелых аутоимунных заболеваний.
В Никарагуа ФГУП СПбНИИВС ФМБА России было создано совместное российско-никарагуанское иммунобиологическое предприятие «Латиноамериканский институт биотехнологии Мечников». На базе предприятия осуществляется розлив, упаковка и контроль качества стерильных медицинских препаратов из российских субстанций. Две вакцины производства этого предприятия получили статус преквалификацированных ВОЗ и поставляются в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Также отмечу, что с 2019 года российской компанией «Герофарм» налажены поставки инсулина в Венесуэлу. Всего было поставлено 9 млн упаковок инсулина с иглами и шприц-ручками на общую сумму €70 млн. С учетом успешного опыта сотрудничества в 2021 году договорились о трансфере технологий по производству генно-инженерных инсулинов на венесуэльское предприятие «Эспромед био». И в ноябре 2024 года в Каракасе состоялся технический запуск производства инсулинов («Ринсулин Р» и «Ринсулин НПХ»). В настоящее время проводится модернизация производственной линии на венесуэльском предприятии, а промышленный запуск ожидается к концу 2026 года.
— В России принята стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Какое место в ней уделяется развитию экспорта лекарств? Какие перспективные направления развития экспорта вы бы выделили?
— В рамках плана мероприятий по реализации стратегии у нас есть блок работы по поддержке экспорта российской фармпродукции. Мы совместно с другими заинтересованными федеральными органами власти сформировали перечень из 46 стран, перспективных для экспорта лекарств, в том числе с которыми целесообразно прорабатывать и вопросы взаимного признания сертификатов соответствия производства лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. В этот перечень вошли страны ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки.
На основе упомянутого мной перечня Минпромторг ведет работу над гармонизацией регуляторных требований с целью снижения барьеров для российских производителей при выходе на иностранные рынки. Так, подписаны и реализуются две дорожные карты по оценке и гармонизации нормативного регулирования в сфере надлежащей производственной практики с регуляторами Узбекистана и Кубы, меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом РФ и Эмиратским фармацевтическим управлением.
по укреплению сотрудничества в области регулирования обращения медицинской продукции. Последний содержит дорожную карту по оценке и гармонизации нормативного регулирования в сфере надлежащей производственной практики в России и ОАЭ.
Также отмечу, что при активном участии Минпромторга разработано и подписано соглашение между Минздравом РФ и национальным органом по санитарному регулированию Республики Никарагуа о сотрудничестве по одностороннему допуску на территории Республики (посредством механизма «reliance» — доверия к регулятору) российских лекарственных средств и медицинских изделий, включая признание сертификатов GMP, выданных Минпромторгом.
Кроме того, чтобы расширить присутствие российских компаний с уникальными компетенциями в разработке и производстве высокотехнологичных биологических лекарств, по нашей инициативе Вьетнам внес изменения в свое законодательство. Теперь при регистрации российской продукции не требуется предоставлять дополнительные документы (CPP — Certificate of Pharmaceutical Product), которые подтверждают, что производство лекарств осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики США и ЕС. Так, в стране прошли регистрацию три лекарственных препарата от «Биокад» для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, в процессе регистрации находятся еще шесть онкопрепаратов.
— Какие меры поддержки Минпромторг России сегодня предоставляет отечественным фармэкспортерам для успешного выхода на зарубежные рынки?
— В целях поддержки российских фармацевтических экспортеров Минпромторгом совместно с торговыми представительствами РФ за рубежом сформирована информация о регуляторных требованиях фармацевтических рынков зарубежных стран. На базе государственной информационной системы промышленности для зарегистрированных пользователей в тестовом режиме запущен сервис с такой информацией.
Также для развития экспорта наше министерство совместно с аппаратом торговых представительств РФ в зарубежных странах постоянно оказывает консультативную и информационную поддержку российским фармацевтическим экспортерам по вопросам выхода на зарубежные рынки, проводит поиск заинтересованных бизнес-партнеров, проводит бизнес-миссии с участием представителей российских и иностранных органов власти и коммерческих структур.
Такие меры позволяют проводить содержательные деловые встречи и предоставляют компаниям подробную информацию как о коммерческих аспектах сотрудничества, так и о регуляторных требованиях к регистрации и сертификации продукции на территории иностранных государств. Так, В 2025 году нами реализованы бизнес-миссии в ЮАР и Малайзию.
— Рассматривает ли Минпромторг разработку дополнительных инструментов поддержки российских фармэкспортеров и какие у вас планы продвижения экспорта лекарств?
— Да, сейчас мы прорабатываем возможность создания нового механизма стимулирования экспорта в виде экспортного кэшбека. Планов много, в высокой степени готовности находится наша внутренняя стратегия продвижения экспорта российской фармпродукции на зарубежные рынки с акцентом на двустороннее взаимодействие с международными ассоциациями и интеграционными группировками стран, урегулирование регуляторных барьеров, развитие инвестиционного и технологического международного сотрудничества.