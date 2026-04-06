Глава Минпромторга: развитие экспорта российских лекарств — одна из приоритетных задач

Также отмечу, что с 2019 года российской компанией «Герофарм» налажены поставки инсулина в Венесуэлу. Всего было поставлено 9 млн упаковок инсулина с иглами и шприц-ручками на общую сумму €70 млн. С учетом успешного опыта сотрудничества в 2021 году договорились о трансфере технологий по производству генно-инженерных инсулинов на венесуэльское предприятие «Эспромед био». И в ноябре 2024 года в Каракасе состоялся технический запуск производства инсулинов («Ринсулин Р» и «Ринсулин НПХ»). В настоящее время проводится модернизация производственной линии на венесуэльском предприятии, а промышленный запуск ожидается к концу 2026 года.