В Уфе под снос пойдут почти два десятка домов

В Уфе утвердили изъятие нескольких десятков жилых и нежилых объектов для муниципальных нужд. Два соответствующих решения приняло управление земельных и имущественных отношений администрации города. Все изымаемые здания попадают под программы комплексного развития территории, или сокращенно КРТ.
Согласно первому документу, городские власти заберут жилые дома на улице Железняцкой под номерами 37/1, 37/2, 37/3 и 37/4. Основанием для этого стал договор с компанией-застройщиком «ИнвестСтрой».
Второе решение касается гораздо большего числа объектов. Под изъятие попали дома по адресам: Ленина, 204, 196, 196а, 198, 202, 206, 208, 210; Крупской, 171, 179а, 179б, 181, 181б; а также Мастерская, 8. Здесь застройщиком выступает другая фирма — «ГОРОД БСС».
Всем владельцам изымаемой недвижимости пообещали выплатить компенсацию за стоимость жилья. Все расходы по выкупу целиком ложатся на компании-застройщики. Именно они обязаны провести переговоры с собственниками и подписать с ними соглашения.